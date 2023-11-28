Бавария хочет приобрести лидера Барселоны

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" заинтересованы в услугах одного из лидеров Барселоны Рональда Араухо. Немецкий клуб уже сделал запрос по доступности уругвайца для перехода.

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Араухо в своей команде хочет видеть лично Томас Тухель, но это вряд-ли случится ведь каталонцы не хотят отпускать одного из своих ключевых игроков и собираются продлить с ним контракт.

Отметим, что действуоющее соглашение Рональда действительно до лета 2026 года. В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.

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