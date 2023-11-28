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Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored

Украинец провел очередной хороший поединок.
Сегодня, 10:27
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Статистические порталы WhoScored и SofaScore подвели итоги прошедшего тура АПЛ, выпустив символические сборные тура.

В обе команды попал украинец Александр Зинченко. WhoScored поставил ему оценку 7.7, а SofaScore 8.5

Также стоит отметить попадание в обе версии сборных одноклубника украинского центрбэка Ильи Забарного Маркуса Тавернье.

Напомним, в 13 туре Арсенал не без проблем одолел Брентфорд, а Зинченко сыграл в этом одну из ключевых ролей, не позволив "пчелам" открыть счет, вынеся мяч из пустых ворот.

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