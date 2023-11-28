Арсенал нацелился на лидера середняка АПЛ

Дуглас Луиз может оказаться в стане "канониров".

Английский Арсенал намерен усилить центр поля в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание ESPN, "канониры" хотят подписать Дугласа Луиза из Астон Виллы. Сумма трансфера может обойтись в 50 млн фунтов.

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Отмечается, что решение нацелиться на приобретение бразильца связано с неопределенностью вокруг персоны Томаса Партея, который сейчас лечится от травмы.

В текущем сезное Дуглас Луиз провел 20 матчей, забив 6 голов и отдав 3 результативных передачи.

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