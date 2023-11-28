Директор Боруссии: Наш конкурент не Реал, а Netflix

Исполнительный директор дортмундской Боруссии Карстен Крамер в неожиданном ключе высказался о перспективах футбола.

По мнению немецкого функционера, главным конкурентом футбольного клуба уже сейчас является не другой клуб, а другие развлечения.

"Футбол во многом связан с культурой и ритуалами. С традициями, с историей. В Формуле-1 меньше оглядываются назад. Следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. В футболе все происходит более замедленно.

Тем не менее мы должны расти. В конце концов, нашим конкурентом является не Реал, а Netflix. Или другие развлечения.

Мы должны следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом", – приводит слова Крамера Neue Zürcher Zeitung.

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