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Футбол

Директор Боруссии: Наш конкурент не Реал, а Netflix

Футболу придется соперничать с другими развлечениями.
Сегодня, 20:31
Карстен Крамер / Getty Images
Карстен Крамер / Getty Images

Исполнительный директор дортмундской Боруссии Карстен Крамер в неожиданном ключе высказался о перспективах футбола.

По мнению немецкого функционера, главным конкурентом футбольного клуба уже сейчас является не другой клуб, а другие развлечения.

"Футбол во многом связан с культурой и ритуалами. С традициями, с историей. В Формуле-1 меньше оглядываются назад. Следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. В футболе все происходит более замедленно.

Тем не менее мы должны расти. В конце концов, нашим конкурентом является не Реал, а Netflix. Или другие развлечения.

Мы должны следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом", – приводит слова Крамера Neue Zürcher Zeitung.

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