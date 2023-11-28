"Даже фанаты Сити не знают, кто это": как в Сети отреагировали на новый памятник у Этихада

Манчестер Сити открыл тройной памятник легендам клуба Колину Беллу, Фрэнсису Ли и Майку Саммерби около своей домашней арены.

Однако в социальных сетях реакция на подобный ход оказалась, прямо скажем, довольно ожидаемой.

В Твиттере и Инстаграме клуба большая часть комментариев намекает или же прямо заявляет о том, что нынешние фанаты "горожан" точно не знают, кто эти люди.

Комментаторы также не забыли высмеять то, что статуя очень уж напоминает другую, которая стоит на другой стороны Манчестера. А также то, что до прихода шейхов Сити не был большим клубом.

Они бывшие повара на Этихаде или как? Потому что мы все знаем, что у вас нет никакого футбольного наследия; вы начали в 2011 году, верно?

98% болельщиков Сити понятия не имеют, кто эти мошенники.

Кто, кто и кто

Даже фаны Сити не знают, кто эти парни

Идея скопирована... с другой стороны Манчестера

"У нас есть история, я клянусь, честное слово"

Если спросить людей, которые поддерживают Сити, кто это, им придется гуглить

"У нас такая же история, как и у Юнайтед... Смотрите, у нас даже статуя, как у них"

Ранее также сообщалось, что в следующем сезоне могут протестировать новые правила.

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