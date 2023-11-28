Хавбек Арсенала выбыл на длительный срок

Фабиу Виейра не появится на поле до конца текущего года, пишет Football London.

Португалец получил травму паха, которая по итогу оказалась тяжелее, чем предполагалось. В понедельник Виейра перенес операцию.

"Да, у него есть проблемы. Он испытывает некоторый дискомфорт.

Мы пытались провести консервативное лечение, но состояние не улучшалось, поэтому мы отправили его к специалисту, и тот посоветовал сделать операцию. Он перенес ее вчера. Мы ожидаем, что он пропустит несколько недель", – цитирует издание Артету.

Ранее также сообщалось, что легенда Челси раскритиковал потенциальные нововведения в правилах.

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