Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба
78-летний Мирча Луческу посетил матч родного клуба и снова поднял разговоры о его возвращении.
Речь идет о поединке между Динамо Бухарест и ФКСБ, который динамовцы проиграли с минимальным счетом.
Ранее уже сообщалось о слухах, что Луческу может снова взяться тренировать Динамо. Столичный клуб переживает непростые времена, занимая место в зоне вылета.
Однако сам Мистер не стал ни подтверждать, ни опровергать эти слухи.
"Я не могу комментировать ситуацию в Динамо. Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы разговаривали. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать", - ответил Мирча Луческу iAMSPORT.
Ранее также сообщалось что Шевченко мог возглавить европейский топ-клуб.
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