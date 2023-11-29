Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба

78-летний Мирча Луческу посетил матч родного клуба и снова поднял разговоры о его возвращении.

Речь идет о поединке между Динамо Бухарест и ФКСБ, который динамовцы проиграли с минимальным счетом.

Ранее уже сообщалось о слухах, что Луческу может снова взяться тренировать Динамо. Столичный клуб переживает непростые времена, занимая место в зоне вылета.

Однако сам Мистер не стал ни подтверждать, ни опровергать эти слухи.

"Я не могу комментировать ситуацию в Динамо. Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы разговаривали. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать", - ответил Мирча Луческу iAMSPORT.

Ранее также сообщалось что Шевченко мог возглавить европейский топ-клуб.

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