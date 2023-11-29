Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба

Андрей Шевченко мог возглавить Милан, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, некие посредники предлагали руководству "россонери" взять на должность главного тренера Андрея Шевченко.

Украинец мог возглавить Милан до июня, однако руководство клуба решило довериться Стефано Пиоли и отвергло предложение. К тому же, кандидатура Андрея Николаевича их не устроила.

Напомним, что контракт итальянского специалиста рассчитан до 2025 года. На текущий момент Милан занимает третью строчку в Серии А и отстает на шесть очков от лидера.

Также под руководством Пиоли "россонери" показывают слабую игру в ЛЧ, где команда занимает последнюю строчку в группе, но все еще имеет шансы на выход в плей-офф.

Ранее также сообщалось, что Интер может продлить контракт со своим лидером.

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