iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба

Руководство Милана решило довериться Пиоли.
Сегодня, 17:53
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Андрей Шевченко мог возглавить Милан, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, некие посредники предлагали руководству "россонери" взять на должность главного тренера Андрея Шевченко.

Украинец мог возглавить Милан до июня, однако руководство клуба решило довериться Стефано Пиоли и отвергло предложение. К тому же, кандидатура Андрея Николаевича их не устроила.

Напомним, что контракт итальянского специалиста рассчитан до 2025 года. На текущий момент Милан занимает третью строчку в Серии А и отстает на шесть очков от лидера.

Также под руководством Пиоли "россонери" показывают слабую игру в ЛЧ, где команда занимает последнюю строчку в группе, но все еще имеет шансы на выход в плей-офф.

Ранее также сообщалось, что Интер может продлить контракт со своим лидером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко

Статьи по теме

Милан - Боруссия Д 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Милан - Боруссия Д 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40 Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40
Милан ведет переговоры о первом профессиональном контракте для юного дебютанта Милан ведет переговоры о первом профессиональном контракте для юного дебютанта
Милан добыл непростую победу над Фиорентиной Милан добыл непростую победу над Фиорентиной
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Формула 118:32
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Европа18:26
Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ
Биатлон17:55
Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10
Европа17:53
Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба
Лига Чемпионов17:25
Экс-арбитр АПЛ заявил, что Ньюкасл ограбили
Европа17:22
Лидер Интера хочет продлить контракт с клубом
Европа17:15
Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Бокс16:40
"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату
Биатлон16:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Лига Чемпионов15:59
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK