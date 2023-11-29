Одноклубник Зинченко установил необычное достижение в Лиге чемпионов
Габриэль Жезус вписал свое имя в историю турнира.
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал встречается с Лансом.
В данном поединке одним из голов отметился Габриэль Жезус, который тем самым установил необычное достижение.
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Для футболиста данный матч стал 4-ым в футболке "канониров" в главном клубном турнире Европы и во всех 4 он забивал. Ранее до него это не делал ни один игрок, выступавший в ЛЧ за английские клубы.
На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 5:0 в пользу Арсенала.
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