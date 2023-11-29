Одноклубник Зинченко установил необычное достижение в Лиге чемпионов

Габриэль Жезус вписал свое имя в историю турнира.

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал встречается с Лансом.

В данном поединке одним из голов отметился Габриэль Жезус, который тем самым установил необычное достижение.

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Для футболиста данный матч стал 4-ым в футболке "канониров" в главном клубном турнире Европы и во всех 4 он забивал. Ранее до него это не делал ни один игрок, выступавший в ЛЧ за английские клубы.

На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 5:0 в пользу Арсенала.

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