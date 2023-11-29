Наставник Галатасарая - о матче с МЮ: Мы могли победить

Впрочем, специалист все равно доволен результатом.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ сыграл вничью с Галатасараем.

Наставник турков Окан Бурук прокомментировал данный результат в домашнем матче. По словам специалиста, его подопечные заслужили победить.

"Манчестер Юнайтед — одна из самых известных и успешных команд Премьер-лиги, и мы забили шесть голов в двух матчах против них.

Мы могли победить, но ничья – это тоже хороший результат для нас. Мы уходим счастливыми", — сказал Бурук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!