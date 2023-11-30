Тренер Сандерленда объяснил, почему заменил Рсуина: Он не использовал возможности

Форвард Сандерленда Назарий Русин в состоявшемся 25 ноября перерыве матча против Плимута был заменен на юного Элизира Майенду. Уже в следующем поединке, прошедшем 29 ноября, украинца даже не было в заявке, а Майенда вышел в старте.

"Я снял Русина, потому что чувствовал, что он упустил несколько возможностей", — прокомментировал замену главный тренер Тони Моубрей в эфире BBC Radio Newcastle. «Он несколько раз был в офсайде, а вот Майенда на тренировках работал очень хорошо. Я просто почувствовал, что пора дать парню возможность сыграть в центре нападения".

"Им всем нужно играть. Мы не узнаем, смогут ли они забивать голы, если не получат время на поле".

Русин появлялся на поле в матчах за Сандерленд уже девять раз, но оси не смог забить ни одного гола, отличившись только результативной передачей.

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