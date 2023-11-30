Актер, чье лицо вытатуировано на плече Гарначо, призвал его перейти в Ливерпуль

Доминик Перселл, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Побег", обратился к вингеру Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо после его безумного гола в ворота Эвертона.

"Могу я считать, что был там, когда забивался один из самых красивых голов в истории АПЛ? Поздравляю тебя, сынок, и всех болельщиков Манчестер Юнайтед. Какой прекрасный миг. Может быть шанс, что ты перейдешь в Ливерпуль?", - написал 53 -летний актер под фото с ударом аргентинца, добавив к подписи эмодзи с улыбкой.

Стоит отметить, что лицо героя сериала "Бегство", которого играет Перселл, вместе с другими героями витатуировано на руке Гарначо.

Напомним, что накануне Гарначо снова забил за МЮ, на этот раз в матче Лиги чемпионов против Галатасарая.

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