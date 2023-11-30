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Галатасарай - МЮ 3:3 видео голов и лучших моментов матча 29.11.2023

Видеообзор поединка Лиги чемпионов, в котором были забиты шесть голов.
Сегодня, 10:29
Галатасарай – МЮ / Getty Images
Галатасарай – МЮ / Getty Images

В Турции в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай и английский Манчестер Юнайтед выдали настоящую перестрелку с голами по вкусу.

Лидер "красных дьяволов" Бруну Фернандеш отметился очень красивым мячом, претендующим на звание лучшего, а вот голкипер МЮ Андре Онана напомнил всем, что еще недавно над ним насмехались из-за большого количества ошибок.

Вашему вниманию видео всех голов матча Галатасарай – Манчестер Юнайтед в пятом туре Лиги чемпионов

Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Зееш, 29, 62, Актюркоглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай манчестер юнайтед

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Видео

Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3)
Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3)

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