Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

В Англии хотят определить, чей гол был самым красивым в ноябре.

Английская Премьер-лига определила восьмерку самых красивых забитых мячей в прошлом месяце и хочет выделить лучший.

Среди претендентов нашлось место и Александру Зинченко (Арсенал), забившему дебютный гол в сезоне дальним ударом в матче против Бернли.

Мохаммед Кудус (Вест Хэм)

Камерон Арчер (Шеффилд Ю)

Пабло Сарабия (Вулвергемптон)

Александр Зинченко (Арсенал)

Симон Одингра (Брайтон)

Рагим Стерлинг (Челси)

Майкл Олизе (Кристалл Пелас)

Алехандро Гарначо (МЮ)

Проголосовать за самый красивый гол можно по ссылке. Ранее гол Гарначо отмечал популярный актер.

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