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Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

В Англии хотят определить, чей гол был самым красивым в ноябре.
Сегодня, 16:07
Претенденты на звание лучшего гола месяца
Претенденты на звание лучшего гола месяца

Английская Премьер-лига определила восьмерку самых красивых забитых мячей в прошлом месяце и хочет выделить лучший.

Среди претендентов нашлось место и Александру Зинченко (Арсенал), забившему дебютный гол в сезоне дальним ударом в матче против Бернли.

  • Мохаммед Кудус (Вест Хэм)
  • Камерон Арчер (Шеффилд Ю)
  • Пабло Сарабия (Вулвергемптон)
  • Александр Зинченко (Арсенал)
  • Симон Одингра (Брайтон)
  • Рагим Стерлинг (Челси)
  • Майкл Олизе (Кристалл Пелас)
  • Алехандро Гарначо (МЮ)

Проголосовать за самый красивый гол можно по ссылке. Ранее гол Гарначо отмечал популярный актер.

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Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ
Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

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