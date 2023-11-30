Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ
В Англии хотят определить, чей гол был самым красивым в ноябре.
Английская Премьер-лига определила восьмерку самых красивых забитых мячей в прошлом месяце и хочет выделить лучший.
Среди претендентов нашлось место и Александру Зинченко (Арсенал), забившему дебютный гол в сезоне дальним ударом в матче против Бернли.
- Мохаммед Кудус (Вест Хэм)
- Камерон Арчер (Шеффилд Ю)
- Пабло Сарабия (Вулвергемптон)
- Александр Зинченко (Арсенал)
- Симон Одингра (Брайтон)
- Рагим Стерлинг (Челси)
- Майкл Олизе (Кристалл Пелас)
- Алехандро Гарначо (МЮ)
Проголосовать за самый красивый гол можно по ссылке. Ранее гол Гарначо отмечал популярный актер.
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