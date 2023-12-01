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Капитан Динамо заинтересовал немецкий клуб

Хоффенхайм уже зимой может купить Буяльского.
Сегодня, 10:51
Виталий Буяльский / fcdynamo.kiev.ua
Виталий Буяльский / fcdynamo.kiev.ua

Виталий Буяльский уже зимой может сменить клубную прописку, пишет Stern.

Немецкий Хоффенхайм уже некоторое время следит за капитаном киевского Динамо и уже в январе может сделать предложение.

По данным Transfermarkt, стоимость Буяльского составляет шесть миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Перейдет ли 30-летний хавбек в Хоффенхайм будет зависеть исключительно от решения Суркиса, однако немецкое издание считает, что вероятность перехода высока.

Ранее также сообщалось, что Онана снова раздумывает, ехать ли ему на Кубок Африки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Буяльский

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