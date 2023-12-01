Капитан Динамо заинтересовал немецкий клуб

Хоффенхайм уже зимой может купить Буяльского.

Виталий Буяльский уже зимой может сменить клубную прописку, пишет Stern.

Немецкий Хоффенхайм уже некоторое время следит за капитаном киевского Динамо и уже в январе может сделать предложение.

По данным Transfermarkt, стоимость Буяльского составляет шесть миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Перейдет ли 30-летний хавбек в Хоффенхайм будет зависеть исключительно от решения Суркиса, однако немецкое издание считает, что вероятность перехода высока.

Ранее также сообщалось, что Онана снова раздумывает, ехать ли ему на Кубок Африки.

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