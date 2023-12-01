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Рэтклифф намерен купить в МЮ двух британцев

Сэр Джим вообще планирует строить клуб вокруг доморощенніх игроков.
Сегодня, 11:30
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф уже готовит трансферные планы для МЮ на следующее лето, пишет teamTALK.

Совсем скоро должна завершиться сделка по приобретению британском миллиардером 25% Юнайтед. Однако Рэтклифф уже раздал задания скаутам.

Британец намерен строить МЮ вокруг доморощенных игроков, а потому главные цели на лето - Айван Тоуни и Марк Гехи.

Форвард Брентфорда сейчсас дисквалифицирован, однако зимой на него претендуют ряд клубов. Сами же "пчелы" хотят продлить контракт с Тоуни, потому, вероятно, летом он еще будет доступен.

Подобная ситуация и у Гехи. Кристал Пэлас не хочет продавать защитника зимой, а подождать завершения ЧЕ летом. Сам Марк согласен с клубом и не будет форсировать свой уход в январе.

Ранее также сообщалось, что Онана снова раздумывает, ехать ли ему на Кубок Африки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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