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Брайтон готов обсудить новый контракт с Де Дзерби

Клуб не боится конкурентов, но соглашение хотел бы изменить.
Сегодня, 12:45
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Брайтон может в ближайшее время начать переговоры о новом контракте с Роберто Де Дзерби, пишет 90Min.

Экс-тренер донецкого Шахтера стал настоящим открытием в АПЛ, возглавив Брайтон после Грэма Поттера и выведя клуб в еврокубки.

Интерес к итальянцу проявляют мадридский Реал и Наполи. Однако "чайки" не сильно переживают по этому поводу, так как уверены в Де Дзерби.

Да и сам наставник всем доволен в АПЛ, доволен поддержкой со стороны клуба и пониманием со стороны игроков.

Однако клуб хотел бы пеередподписать новый контракт, чтобы убрать из него условие об отступных. Переговоры могут начаться уже в начале следующего года.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф приметил игроков для МЮ на летнее трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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