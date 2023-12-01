Анчелотти: Кепа доступен, но мы продолжим с Луниным

В рамках 15-го тура чемпионата Испании мадридский Реал сыграет с Гранадой.

На пресс-конференции перед поединком наставник "сливочных" Карло Анчелотти высказался о кадровой ситуации в клубе. По словам итальянца, Кепа Аррисабалага может сыграть в этой игре, но сыграет Лунин.

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"Кепа доступен, и я поговорю с ним. Мы продолжим с Луниным, а затем у нас будет неделя на подготовку к игре против Бетиса", - заявил специалист.

Отметим, что игра между Реалом и Гранадой состоится завтра, 2 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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