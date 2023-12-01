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Хавбек Барселоны объявил о пополнении в семье

У Френки де Йонга родился первенец.
Сегодня, 15:24

Хавбек Барселоны Френки де Йонг отмечает важное событие в своей семье.

Как сообщил футболист вместе со своей супругой в соцсетях, у них родился сын. Мальчика назвали Майлзом.

Малыш стал первым ребенком в семье Френки и Микки де Йонгов. 

Напомним, ранее полузащитник восстановился от травмы, из-за которой он пропустил около двух месяцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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