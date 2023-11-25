Основной полузащитник Барселоны вернулся в состав после травмы

Френки де Йонг из-за повреждения не выходил на поле с сентября.

Тренерский штаб Барселоны в дальнейшем сможет рассчитывать на одного из основных полузащитников команды Френки де Йонга.

26-летний футболист пребывал в лазарете каталонского клуба с сентября, после того как получил повреждение голеностопа.

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Тем не менее, как сообщила пресс-служба "блаугранас", нидерландский хавбек восстановился после травмы и был включен в заявку на ближайший матч 14-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано, который состоится в субботу, 25 ноября.

Отметим, что в нынешнем сезоне де Йонг пока провел в составе Барселоны семь матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее Барселона подтвердила, что полузащитник Гави больше не сыграет в этом сезоне.

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