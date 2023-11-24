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Основной вратарь Барселоны пропустит ближайший матч чемпионата

Тер Штеген имеет проблемы со спиной.
Сегодня, 16:46
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не поможет своей команде в ближайшем матче 14-го тура чемпионата Испании против Райо Вальекано.

Ранее 31-летний вратарь покинул расположение сборной Германии из-за боли в спине и вернулся в клуб. К предстоящему поединку Ла Лиги, который состоится в субботу, 25 ноября, он восстановиться не успевает, сообщает Sport.es.

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Место в воротах каталонской команды в игре с Райо Вальекано займет Иньяки Пенья.

Кроме того, пока остается под вопросом участие немецкого голкипера в поединке группового этапа Лиги чемпионов с Порту 28 ноября.

Отметим, что в текущем сезоне тер Штеген провел за Барселону во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 15 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Барселона подтвердила, что полузащитник Гави больше не сыграет в этом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген Чемпионат Испании Ла Лига

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