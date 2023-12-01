Два многомиллионных новичка Челси могут дебютировать за клуб на этих выходных

Ромео Лавия и Кристофер Нкунку близки к возвращению на поле.

В рамках 14 тура чемпионата Англии Челси сыграет с Брайтоном.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино рассказал, что два новичка команды в лице Ромео Лавии и Кристофера Нкунку могут сыграть в данном матче, хотя это маловероятно.

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"Не думаю, что нам удастся восстановить некоторых игроков, как мы рассчитывали. Осталась еще одна тренировка, посмотрим, что будет происходить завтра, и узнаем, будут ли готовы некоторые игроки.

Завтра мы должны оценить Лавиа и Нкунку, а затем принять решение. Оба близки к возвращению на поле, но завтра нам надо принять решение. Возможно, с Лавиа будет сложнее", - заявил аргентинский специалист.

Отметим, что Кристофер до этого играл лишь на предсезонке, а Ромео и вовсе не провел ни одного даже неофициального матча.

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