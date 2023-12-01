Середняк АПЛ хочет подписать одноклубника Мудрика

Иан Маатсен может "пойти на повышение".

Футболист лондонского Челси Иан Маатсен может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Руди Гальетти, в услугах нидерландца заинтересован Вест Хэм. Трансфер может состояться зимой.

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"Молотобойцы" хотят воспользоваться тем, что Маатсен страдает от отсутствия игровой практики. Футболист провел лишь 106 минут на поле в АПЛ.

Летом Иана хотел купить Бернли, но Челси просил за него около 30 млн фунтов, что оказалось неподъемной суммой для "кларетовых".

Отметим, что Вест Хэм сейчас идет на 9 месте в АПЛ, а Челси на 10.

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