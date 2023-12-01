iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник сборной Франции рассказал, кто главный соперник его команды на Евро-2024

Дидье Дешам считает, что самый сложный оппонент - сборная Англии.
Сегодня, 18:00
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Рулевой национальной команды Франции Дидье Дешам высказался о том, кто для его команды будет самым сложным оппонентом на Евро-2024.

Местный специалист выбрал сборную Англии, которая была соперником "Les Bleus" на Чемпионате мира 2022.

Читай также: Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024

"Англия - самый сложный соперник на Евро? Да, мы играли с ними на чемпионате мира, и у них отличное поколение. У них крепкая команда", - заявил Дидье в эксклюзивном интервью BeIn Sports.

Отметим, что на Мундиале Франция добыла победу над Англией со счетом 2:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ
Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде
УПЛ: Верес отобрал очки у Полесья и другие матчи 16 тура УПЛ: Верес отобрал очки у Полесья и другие матчи 16 тура
Наставник Борнмута - о Забарном: Нелегко каждую неделю играть против топ-команд Наставник Борнмута - о Забарном: Нелегко каждую неделю играть против топ-команд
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:44
Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ
Биатлон19:31
Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде
Украина19:12
УПЛ: Верес отобрал очки у Полесья и другие матчи 16 тура
Европа19:06
Наставник Борнмута - о Забарном: Нелегко каждую неделю играть против топ-команд
Украина19:01
Полесье сенсационно упустило победу над Вересом в компенсированное время ко второму тайму
Теннис18:37
Не играл почти год: Надаль объявил о возобновлении карьеры
Европа18:27
Наставник Жироны высказался о готовности Довбика к матчу против Валенсии
Биатлон18:25
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа18:00
Наставник сборной Франции рассказал, кто главный соперник его команды на Евро-2024
17:55
Экстра-лига по футзалу: Ураган вымучил победу над in.IT
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK