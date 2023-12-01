Наставник сборной Франции рассказал, кто главный соперник его команды на Евро-2024

Рулевой национальной команды Франции Дидье Дешам высказался о том, кто для его команды будет самым сложным оппонентом на Евро-2024.

Местный специалист выбрал сборную Англии, которая была соперником "Les Bleus" на Чемпионате мира 2022.

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"Англия - самый сложный соперник на Евро? Да, мы играли с ними на чемпионате мира, и у них отличное поколение. У них крепкая команда", - заявил Дидье в эксклюзивном интервью BeIn Sports.

Отметим, что на Мундиале Франция добыла победу над Англией со счетом 2:1.

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