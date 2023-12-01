Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп

Ужасный газон и страх сделали свое дело.

В рамках центрального матча 15-го тура второй Бундеслиги Санкт-Паули принимал Гамбург.

Уже в первом тайме хозяева добыли двойное преимущество, а второй гол выдался очень курьезным.

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Голкипер Гамбурга Хойер Фернандеш забил в собственные ворота после прессинга соперника.

Примечательно, что гости сумели отыграться во втором тайме, что привело к ничьи.

Санкт-Паули – Гамбург – 2:2

Голы: Ирвин, 18, Хойер Фернандеш, 27 (аг) – Глацель, 58, Феррай, 60

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