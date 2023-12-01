iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп

Ужасный газон и страх сделали свое дело.
Вчера, 23:28
Хойер Фернандеш / Getty Images
Хойер Фернандеш / Getty Images

В рамках центрального матча 15-го тура второй Бундеслиги Санкт-Паули принимал Гамбург.

Уже в первом тайме хозяева добыли двойное преимущество, а второй гол выдался очень курьезным.

Читай также: Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

Голкипер Гамбурга Хойер Фернандеш забил в собственные ворота после прессинга соперника.

Примечательно, что гости сумели отыграться во втором тайме, что привело к ничьи.

Санкт-Паули – Гамбург – 2:2
Голы: Ирвин, 18, Хойер Фернандеш, 27 (аг) – Глацель, 58, Феррай, 60

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А
Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира
В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24 В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:52
Европа23:52
Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А
Европа23:28
Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп
Другие23:04
Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира
Киберспорт22:50
В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24
Европа22:24
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Бокс22:15
Райан Гарсия и Оскар Дуарте провели битву взглядов
Бокс21:50
"Меня называют гипнотизером": Чжилей оставил грозное послание Фьюри
Украина21:25
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в Лиге наций
Украина21:05
Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба
Биатлон20:45
"Детская ошибка": украинская биатлонистка объяснила свой провал в спринте на этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK