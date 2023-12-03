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Экс-футболист Барселоны может усилить МЮ

Жан-Клер Тодибо имеет шанс оказаться в стане манкунианцев уже этой зимой.
Сегодня, 17:30

Манчестер Юнайтед ищет возможность усилить линию защиты в это межсезонье.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в январе клуб попытается подписать Жан-Клера Тодибо.

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Француз был в шортлисте манкунианцев еще летом, но тогда трансфер не состоялся по ряду причин. Сейчас Жан-Клер оценивается в 30 млн евро.

Отметим, что Тодибо выступает за Ниццу, которая принадлежит серу Джиму Рэтклиффу, который вскоре станет владельцем 25% акций МЮ. Также ранее он выступал за Шальке и Барселону.

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