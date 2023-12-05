Сербия - Украина: онлайн-трансляция женского матча Лиги наций

Во вторник, 5 декабря, состоялся финальный матч группового этапа женской Лиги наций, в рамках которого сыграют сборные Украины и Сербии.

Подопечные Владимира Пятенко должны заполучить положительный результат, который позволит сохранить прописку во втором дивизионе.

Отметим, что Сербия сыграет в плей-офф за повышение в Дивизион А.

Начало матча - в 20:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина:

В последнем туре сборная Украины проиграла Польши, которая досрочно вышла в Дивизион А.

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