Сербия - Украина: онлайн-трансляция женского матча Лиги наций
На ISPORT доступна трансляция международного поединка.
Во вторник, 5 декабря, состоялся финальный матч группового этапа женской Лиги наций, в рамках которого сыграют сборные Украины и Сербии.
Подопечные Владимира Пятенко должны заполучить положительный результат, который позволит сохранить прописку во втором дивизионе.
Отметим, что Сербия сыграет в плей-офф за повышение в Дивизион А.
Начало матча - в 20:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина:
В последнем туре сборная Украины проиграла Польши, которая досрочно вышла в Дивизион А.
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