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Сербия - Украина: онлайн-трансляция женского матча Лиги наций

На ISPORT доступна трансляция международного поединка.
Сегодня, 11:08
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Во вторник, 5 декабря, состоялся финальный матч группового этапа женской Лиги наций, в рамках которого сыграют сборные Украины и Сербии.

Подопечные Владимира Пятенко должны заполучить положительный результат, который позволит сохранить прописку во втором дивизионе.

Отметим, что Сербия сыграет в плей-офф за повышение в Дивизион А.

Начало матча - в 20:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина:

 

В последнем туре сборная Украины проиграла Польши, которая досрочно вышла в Дивизион А.

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