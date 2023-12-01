Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в Лиге наций

Украинская команда будет бороться за выживание.

В пятницу, 1 декабря, состоялся матч пятого тура группового этапа женской Лиги наций, в котором вновь встретились сборные Украины и Польши.

Победителем встречи стала польской команда, которая выиграла благодаря единственному голу в исполнении Ахцинской.

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Подопечные Владимира Пятенко старались избежать поражения, но в атаке реализовать ничего не смогли.

Сборная Украины занимает третье место группы В3, имея теперь в активе три очка за пять игр. Греция же идет последней, уступая "желто-синим" по разнице голов.

В следующем матче украинки сыграют против сборной Сербии. Встреча состоится 5 декабря.

Украина – Польша – 0:1

Гол: Ахцинська, 10

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