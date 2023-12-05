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Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика

Помимо Арнау Мартинеза мюнхенцы наблюдают еще за некоторыми игроками Жироны.
Сегодня, 16:21
Арнау Мартинес
Арнау Мартинес

Бавария может усилиться молодым испанским талантом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы следят за прогрессом правого защитника Жироны Арнау Мартинеза. Пока что в планы мюнхенцев не входят попытки сделать предложение по игроку, но, это может измениться в будущем.

Плеттенберг также отмечает, что "красные" также наблюдают за еще рядом игроков каталонцев, имена которых не раскрываются.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в сферу интересов Баварии входит Виктор Цыганков.

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