Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика
Помимо Арнау Мартинеза мюнхенцы наблюдают еще за некоторыми игроками Жироны.
Бавария может усилиться молодым испанским талантом.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы следят за прогрессом правого защитника Жироны Арнау Мартинеза. Пока что в планы мюнхенцев не входят попытки сделать предложение по игроку, но, это может измениться в будущем.
Плеттенберг также отмечает, что "красные" также наблюдают за еще рядом игроков каталонцев, имена которых не раскрываются.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в сферу интересов Баварии входит Виктор Цыганков.
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