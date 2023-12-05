iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Названа новая дата сорванного снегопадом матча Бавария - Унион

Поединок Бундеслиги перенесли на январь.
Сегодня, 17:08
Матч Бавария - Унион перенесли на январь / Getty Images
Матч Бавария - Унион перенесли на январь / Getty Images

Мюнхенская Бавария и берлинский Унион узнали новую дату перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги.

Команды должны были провести матч в субботу, 2 декабря, но игра была отменена из-за сильного снегопада в Мюнхене.

Читай также: Унион провел снежный футбольный матч против Баварии, о котором знают не все

Сообщается, что теперь поединок состоится в среду, 24 января 2024 года. Матч пройдет на Альянц Арене и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, что на данный момент Бавария с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего Байера на три балла, но сыграв на один матч меньше.

Унион идет на последней позиции, набрав в 12 поединках всего семь пунктов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига чемпионат Германии Унион Берлин

Статьи по теме

Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика
Харри Кейн назвал Терри и Кьеллини лучшими защитниками, против которых играл Харри Кейн назвал Терри и Кьеллини лучшими защитниками, против которых играл
Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию
Унион провел снежный футбольный матч против Баварии, о котором знают не все Унион провел снежный футбольный матч против Баварии, о котором знают не все
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:17
Форвард Баварии хочет перейти в Саудовскую Аравию
Европа17:55
Месси признан спорстменом года по версии Time
Европа17:51
Де Дзерби высказался о своем будущем
Европа17:24
Наставник Брентфорда высказался об игре Ярмолюка
Европа17:20
Тер Штеген пропустит из-за травмы еще несколько месяцев
Европа17:08
Названа новая дата сорванного снегопадом матча Бавария - Унион
Европа16:55
Скандальный экс-игрок Ювентуса стал одноклубником бывшего защитника сборной Украины
Формула 116:44
Формула 1 обнародовала календарь спринтов на сезон-2024
Европа16:21
Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика
Европа15:58
В АПЛ состоялась первая тренерская отставка в сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK