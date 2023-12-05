Названа новая дата сорванного снегопадом матча Бавария - Унион

Мюнхенская Бавария и берлинский Унион узнали новую дату перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги.

Команды должны были провести матч в субботу, 2 декабря, но игра была отменена из-за сильного снегопада в Мюнхене.

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Сообщается, что теперь поединок состоится в среду, 24 января 2024 года. Матч пройдет на Альянц Арене и начнется в 21:30 по киевскому времени.

ℹ️📆 FC Bayern’s Bundesliga home game against Union Berlin has been rearranged for 24th January 2024. #FCBFCU — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 5, 2023

Напомним, что на данный момент Бавария с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего Байера на три балла, но сыграв на один матч меньше.

Унион идет на последней позиции, набрав в 12 поединках всего семь пунктов.

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