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Матч Баварии с Унионом отменили из-за погодных условий

Сильный снегопад вынудил перенести поединок Бундеслиги на неопределенный срок.
Сегодня, 12:40
Снегопад сорвал матч Бавария - Унион Берлин / fcbayern.com
Снегопад сорвал матч Бавария - Унион Берлин / fcbayern.com

Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги Бавария - Унион Берлин, который должен был состояться в субботу, 2 декабря, в 16:30 по киевскому времени, пришлось отменить.

Поединок был перенесен на неопределенный срок из-за сильного снегопада в Мюнхене.

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Как сообщает официальный сайт Баварии, даже если бы удалось привести поле Альянц Арены в состояние, которое позволило бы провести игру, из-за рисков безопасности и дорожной ситуации отмена матча была неизбежна. Груды снега на крыше стадиона представляют огромную опасность для зрителей. Кроме того, проблемой является прибытие болельщиков - множество автобусов и поездов отменено, полностью закрыты многие улицы и автомагистрали, а также одна линия метро.

Новая дата матча будет объявлена позже после согласования с Немецким футбольным союзом.

Напомним, что на данный момент Бавария с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего Байера на два балла. Унион, имея в своем активе всего семь пунктов, расположился на последней строчке.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник Баварии отказывается продлевать контракт и намерен перейти в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига чемпионат Германии Унион Берлин

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