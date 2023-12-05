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Де Дзерби высказался о своем будущем

Наставник ведет переговоры со своим нынешним клубом о продлении контракта
Сегодня, 17:51
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Рулевой английского Брайтона Роберто Де Дзерби прокомментировал свое будущее.

По словам итальянца, он хочет остаться в стане "чаек" и ведет с ними переговоры о продлении контракта.

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"Я хорошо себя чувствую в Брайтоне. У меня хорошие отношения с игроками, руководством клуба и всеми, кто работает в клубе.

Да, мы говорили о продлении контракта, но пока это только разговоры. Ничего еще не решено.

Обычно я работаю для того, чтобы быть счастливым, чтобы наслаждаться и мне очень хорошо в Брайтоне. В конце концов мы должны проанализировать цели, если наши с клубом цели совпадают, то для меня будет честью продолжить работу в Брайтоне.

Я не пытаюсь достичь более высокого уровня. Для меня самое важное то, что я работаю с хорошей командой, хорошими игроками, работаю серьезно, но, все же для меня важно зафиксировать цели", - заявил специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Роберто де Дзерби

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