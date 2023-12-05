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Реал намерен продать одного из игроков основы

Ферлана Менди планируют заменить другим защитником
Вчера, 23:03
Ферланд Менди / Getty Images
Ферланд Менди / Getty Images

Мадридский Реал намерен избавиться от одного из игроков основы.

Как сообщает издание AS, в планы "сливочных" входит продажа Ферлана Менди. Француза хотят продать следующим летом несмотря на удачный старт в этом сезоне.

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Данное решение связано с тем, что Менди в клубе должен заменить защитник Баварии Альфонсо Дэвис, которого хотят купить также следующим летом и который не продлевает контракт с мюнхенцами.

Потенциальная сумма трансфера Ферлана неизвестна. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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