Ключевой игрок Реала выбыл до конца года

Защитник Реала Даниэль Карвахаль не поможет команде в ближайших играх.

31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы левой ноги. О сроке восстановления не сообщается.

Читай также: Легенда Реала хочет завершить карьеру после этого сезона

По данным Фабрицио Романо, Карвахаль пропустит 3-4 недели и в 2023 году на поле не выйдет. Дани планирует вернуться в Суперкубок Испании.

В текущем сезоне испанец провел 17 матчей за Реал во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!