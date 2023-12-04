Ключевой игрок Реала выбыл до конца года
Карвахаль готовится принять участие в Суперкубке Испании.
Защитник Реала Даниэль Карвахаль не поможет команде в ближайших играх.
31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы левой ноги. О сроке восстановления не сообщается.
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По данным Фабрицио Романо, Карвахаль пропустит 3-4 недели и в 2023 году на поле не выйдет. Дани планирует вернуться в Суперкубок Испании.
В текущем сезоне испанец провел 17 матчей за Реал во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Ранее один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию.
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Источник: ФК Реал Мадрид