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Ключевой игрок Реала выбыл до конца года

Карвахаль готовится принять участие в Суперкубке Испании.
Сегодня, 15:42
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Защитник Реала Даниэль Карвахаль не поможет команде в ближайших играх.

31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы левой ноги. О сроке восстановления не сообщается. 

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По данным Фабрицио Романо, Карвахаль пропустит 3-4 недели и в 2023 году на поле не выйдет. Дани планирует вернуться в Суперкубок Испании.

В текущем сезоне испанец провел 17 матчей за Реал во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию.

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Источник: ФК Реал Мадрид
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль

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