Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию

Этим летом хавбек Федерико Вальверде отклонил выгодное предложение от саудовского клуба и Баварии. Об этом сообщает издание Marca.

Уругваец явно не рассматривал возможность покинуть испанский гранд, так как мечтает в будущем стать капитаном команды. Главный тренер Карло Анчелотти и другие представители клуба считают полузащитника явным лидером.

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Несмотря на предложенные около 100 млн евро от неизвестного саудовского клуба за Вальвереде, Реал продолжил переговоры о новом контракте, который был, в итоге, подписан в ноябре и рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего уругвайца один гол и два ассиста в 15-ти матчах Ла Лиги.

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