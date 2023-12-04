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Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию

Вальверде хочет стать капитаном мадридского клуба.
Сегодня, 09:50
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Этим летом хавбек Федерико Вальверде отклонил выгодное предложение от саудовского клуба и Баварии. Об этом сообщает издание Marca.

Уругваец явно не рассматривал возможность покинуть испанский гранд, так как мечтает в будущем стать капитаном команды. Главный тренер Карло Анчелотти и другие представители клуба считают полузащитника явным лидером.

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Несмотря на предложенные около 100 млн евро от неизвестного саудовского клуба за Вальвереде, Реал продолжил переговоры о новом контракте, который был, в итоге, подписан в ноябре и рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего уругвайца один гол и два ассиста в 15-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид Саудовская Аравия Федерико Вальверде

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