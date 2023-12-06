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Игрок МЮ обвинил журналистов в неконструктивной критике

Антони не считает ее полезной.
Сегодня, 13:27
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Антони заявил, что в медиа не бывает конструктивной критики.

Игрок МЮ считает, что ему ни разу в жизни не помогла критика в медиа, она абсолютно неконструктивна.

"Я вижу критику со стороны бывших игроков МЮ и других людей в медиа. Но я никогда не замечал, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профи.

Виртуальный суд разрушает жизни. Правда больше не имеет значения", – приводит слова бразильца Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола поспорил с Каррагером.

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