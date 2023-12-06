iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола и Каррагер обменялись взаимными уколами

Между мужчинами возник небольшой конфликт.
Сегодня, 12:29
Пеп Гвардиолап / Getty Images
Пеп Гвардиолап / Getty Images

Пеп Гвардиола и Джейми Каррагер обмнеялись взаимными шутливыми (или не совсем) оскорблениями.

Ман Сити в последних трех матчах набрал лишь три очка, за что получил от критиков обвинения в самоуспокоенности после требла в прошлом сезоне. Пепу такие слова не понравились.

"Невилл знает, насколько это сложно выиграть титул в 4-й раз подряд, иначе бы он победил в АПЛ 4 раза подряд в лучшие годы МЮ. Но он этого не сделал. Возможно, они в Юнайтед испытывали такое чувство, отсюда и такие заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов. 

Каррагер ни разу не выиграл титул АПЛ. Майка Ричардс не побеждал 4 раза подряд, никогда. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело не в самоуспокоенности. Возможно, я и ошибаюсь, но не думаю, что дело в этом. 

У меня не создается ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного", – заявил Гвардиола.

Из перечисленных экспертов слова испанца нее стал оставлять без внимания Каррагер, который ударил "горожан" в самое больное место.

"Наверное, я бы выиграл один раз, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье" – написал Каррагер в соцсети. 

Ранее также Микель Артета прокомментировал победу Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Каррагер Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету
Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть
"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити "Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити
Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова
Помочь журналистам

Видео

Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс13:38
"Он потерял уважение": Уайлдер оценил Джошуа
Европа13:27
Игрок МЮ обвинил журналистов в неконструктивной критике
НБА13:10
Внутрисезонный турнир НБА: состоялись вторые четвертьфинальные матчи
Европа12:52
"Великий чемпион": бывший гендиректор Ювентуса оценил влияние Роналду на команду
Формула 112:44
В Мерседес отвергают все обвинения против Вольффов
Европа12:29
Гвардиола и Каррагер обменялись взаимными уколами
Другие12:20
Женская сборная Украины по гандболу сыграет с Чехией на чемпионате мира-2023
Другие страны12:05
Месси: Много думал о том, чтобы перейти в Саудовскую Аравию
Украина12:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: третий четвертьфинал
Европа11:49
Артета - о матче с Лутоном: Мы были настроены победить и получили вознаграждение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK