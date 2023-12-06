Гвардиола и Каррагер обменялись взаимными уколами

Пеп Гвардиола и Джейми Каррагер обмнеялись взаимными шутливыми (или не совсем) оскорблениями.

Ман Сити в последних трех матчах набрал лишь три очка, за что получил от критиков обвинения в самоуспокоенности после требла в прошлом сезоне. Пепу такие слова не понравились.

"Невилл знает, насколько это сложно выиграть титул в 4-й раз подряд, иначе бы он победил в АПЛ 4 раза подряд в лучшие годы МЮ. Но он этого не сделал. Возможно, они в Юнайтед испытывали такое чувство, отсюда и такие заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов.

Каррагер ни разу не выиграл титул АПЛ. Майка Ричардс не побеждал 4 раза подряд, никогда. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело не в самоуспокоенности. Возможно, я и ошибаюсь, но не думаю, что дело в этом.

У меня не создается ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного", – заявил Гвардиола.

Из перечисленных экспертов слова испанца нее стал оставлять без внимания Каррагер, который ударил "горожан" в самое больное место.

"Наверное, я бы выиграл один раз, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье" – написал Каррагер в соцсети.

Ранее также Микель Артета прокомментировал победу Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!