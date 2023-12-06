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Артета - о матче с Лутоном: Мы были настроены победить и получили вознаграждение

Матч проверил команду на крепость.
Сегодня, 11:49
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета прокомментировал вчерашний поединок Арсенала против Лутона.

Напомним, "канониры" вырвали победу на последних минутах матча благодаря голу Деклана Райса.

Наставник лондонцев заявил, что его команда показала, что такое командный дух и сумела все-таки выбороть важную победу.

"Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение. 

Отдаем должное Лутону. Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер", – приводит слова Артеты BBC.

Ранее также тер Штеген прокомментировал предстоящую операцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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