Тер Штеген - об операции: Перерыв меня раздражает

Марк-Андре тер Штеген прокомментировал будущую операцию.

Напомним, голкипер Барселоны и сборной Германии вскоре должен перенести операцию из-за травмы спины.

Сам немец заявил, что, несмотря на то, что его это безумно раздражает, это лучшее решение из возможных.

"После насыщенных консультаций с медицинским штабом Барселоны и другими специалистами мы приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Перерыв, безусловно, раздражает меня. Но это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучшей форме в состав Барсы и сборной Германии", – написал тер Штеген в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Бавария подпишет вингера аутсайдера Ла Лиги.

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