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Бавария подпишет вингера аутсайдера Ла Лиги

Брайан Сарагоса летом присоединится к мюнхенцам.
Сегодня, 10:07
Брайан Сарагоса / Getty Images
Брайан Сарагоса / Getty Images

Бавария намерена купить игрока испанской Гранады, пишет El Chiringuito.

22-летний Брайан Сарагоса очень близок к переходу в мюнхенский клуб за примерно 15 млн евро уже зимой, но в Гранаде игрок останется до лета.

Мюнхенцы готовы предложить испанцу четырехлетний контракт с солидной зарплатой.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами, также дублем в ворота Барселоны.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается переманить одного из лидеров Боруссии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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