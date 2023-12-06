Бавария подпишет вингера аутсайдера Ла Лиги

Бавария намерена купить игрока испанской Гранады, пишет El Chiringuito.

22-летний Брайан Сарагоса очень близок к переходу в мюнхенский клуб за примерно 15 млн евро уже зимой, но в Гранаде игрок останется до лета.

Мюнхенцы готовы предложить испанцу четырехлетний контракт с солидной зарплатой.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами, также дублем в ворота Барселоны.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается переманить одного из лидеров Боруссии.

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