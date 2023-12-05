Клопп может переманить в Ливерпуль одного из лидеров атаки Боруссии
Нападающий Дониэлл Мален рассматривает возможность ухода из Боруссии. Об этом сообщает издание журналист Флориан Плеттенберг.
Игрок выражает недовольство своим текущим положением в команде, что подталкивает его к переходу в один из клубов АПЛ уже этой зимой.
Представители футболиста активно исследуют рынок. Главным претендентом на игрока называется Ливерпуль. Тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично хочет видеть вингера в своей команде.
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Предполагаемая стоимость потенциального трансфера составляет примерно 30-35 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Малена четыре гола в 12 матчах.
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