Клопп может переманить в Ливерпуль одного из лидеров атаки Боруссии

Немецкий специалист хочет видеть в своей команде Малена.

Нападающий Дониэлл Мален рассматривает возможность ухода из Боруссии. Об этом сообщает издание журналист Флориан Плеттенберг.

Игрок выражает недовольство своим текущим положением в команде, что подталкивает его к переходу в один из клубов АПЛ уже этой зимой.

Представители футболиста активно исследуют рынок. Главным претендентом на игрока называется Ливерпуль. Тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично хочет видеть вингера в своей команде.

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Предполагаемая стоимость потенциального трансфера составляет примерно 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Малена четыре гола в 12 матчах.

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