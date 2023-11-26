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Звезда Ливерпуля подписала многомиллионный контракт с Adidas

Трент Александер-Арнольд уже сделал хорошую рекламу компании, забив в бутсах, которые еще не появились в продаже.
Сегодня, 16:21
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд подписал выгодное многолетнее соглашение с Adidas, сообщает The Athletic.

По информации источника, 25-летний англичанин получил один из самых щедрых контрактов в Европе.

При этом сделка также положила конец давнему сотрудничеству Трента с американским брендом спортивной одежды Under Armour, с которым он впервые связался в 2017 году.

Александер-Арнольд стал одним из лиц нового поколения бутс Adidas Predator, присоединившись к таким игрокам, как Джуд Беллингем и Педри.

Adidas расценивает это как крупный переворот, учитывая глобальный профиль игрока и огромную коммерческую привлекательность.

Александер-Арнольд носил пару неизданных бутс Adidas Predator в матче против Манчестер Сити (1:1). Именно в них игрок забил гол, который принес мерсисайдцам ничейный результат.

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