Греческие арбитры решили бойкотировать матчи чемпионата

Футбольні судді в Греції вирішили влаштувати бойкот, пише Reuters.

Арбітри та багато інших офіційних осіб чемпіонату ухвалили рішення не обслуговувати матчі 14-го туру і далі.

"Останніми роками грецькі та іноземні арбітри стали постійною мішенню, грушею для побиття і цапами-відбувайлами при перекладанні відповідальності. Знущання, погрози, словесні та фізичні нападки... Ось лише деякі з проблем, які зробили футбол токсичним.

У результаті судді та асистенти вищого дивізіону чемпіонату Греції ухвалили рішення не обслуговувати жодного матчу, починаючи з 14-го туру, поки умови не стануть придатними для нашої безпеки. Цим рішенням ми хочемо захистити себе і свої сім'ї", - йдеться в листі за підписом арбітрів.

Раніше також повідомлялося, що гравець МЮ звинуватив журналістів у неконструктивній критиці.

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