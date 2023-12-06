Греческие арбитры решили бойкотировать матчи чемпионата
Футбольні судді в Греції вирішили влаштувати бойкот, пише Reuters.
Арбітри та багато інших офіційних осіб чемпіонату ухвалили рішення не обслуговувати матчі 14-го туру і далі.
"Останніми роками грецькі та іноземні арбітри стали постійною мішенню, грушею для побиття і цапами-відбувайлами при перекладанні відповідальності. Знущання, погрози, словесні та фізичні нападки... Ось лише деякі з проблем, які зробили футбол токсичним.
У результаті судді та асистенти вищого дивізіону чемпіонату Греції ухвалили рішення не обслуговувати жодного матчу, починаючи з 14-го туру, поки умови не стануть придатними для нашої безпеки. Цим рішенням ми хочемо захистити себе і свої сім'ї", - йдеться в листі за підписом арбітрів.
Раніше також повідомлялося, що гравець МЮ звинуватив журналістів у неконструктивній критиці.
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