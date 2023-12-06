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Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне

Украинец провел сильный ноябрь.
Сегодня, 14:49
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик был выдвинут на звание игрока месяца в Жироне.

Укаринский форвард может получить награду от клуба, если победит в голосовании. В ноябре Артем принял участие в четырех матчах, в которых отличился двумя голами и четырьмя ассистами.

Также в голосовании принимают участие хавбек Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

Отметим, что Мартин и Савио имеют по одному результативному действию в ноябре.

Ранее также сообщалось, что Довбик в лидерах Ла Лиги по одному из показателей.

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