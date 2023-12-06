Хавбек Астон Виллы отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов

Дуглас Луис снова оказался на прицеле у топовых английских клубов накануне открытия трансферного окна, пишет 90Min.

Бразилец интересен в первую очередь Ливерпулю и Арсеналу, при чем "канониры" уже пытались подписать Луиса летом, но Астон Вилла отклонила предложения.

Вероятно, зимой оба клуба снова сделают попытки выкупить ключевого игрока клуба, но и сам Дуглас не горит желанием менять команду посреди сезона.

Некоторые источники также подчеркивали, что футболист действительно поддерживает Астон Виллу и хочет помочь команде квалифицироваться в еврокубки.

Ранее также сообщалось, что Бавария показала первого зимнего новичка.

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