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Гвардиола рассказал, в каком случае готов завершить карьеру тренера

Пеп уйдет из футбола, если Сити выиграет требл в этом сезоне.
Вчера, 22:11
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру тренера.

По словам испанского специалиста, ему будет достаточно завоевания требла с "горожанами" в этом сезоне.

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"Если Манчестер Сити выиграет требл в этом сезоне, я уйду на пенсию. Это точно...", - заявил Пеп в преддверии матча с Астон Виллой.

Напомним, матч Манчестер Сити - Астон Вилла состоится сегодня, 6 ноября, в 22:15 по Киеву.

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