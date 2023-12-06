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Экс-игрок Челси: Я бы использовал Мудрика в центре атаки

Эммануэль Пети считает, что украинец не должен играть на фланге.
Вчера, 22:42
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший хавбек лондонского Челси Эммануэль Пети поделился мыслями о Михаиле Мудрике.

По словам Пети, Мудрик не играет на той позиции, где должен.

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"Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать игроков соперника. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с товарищами по нападению. Впрочем, думаю, у него все получится.

Я смотрел матч против Брайтона (3:2) и мне было интересно, почему его ставят левым вингером, а не под нападающим.

Я думаю, что он имеет способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и продвигать его. На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки", - заявил француз.

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