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Цыганков остался в запасе Жироны на кубковую игру против Ориуэлы

Вингер каталонского клуба может получить возможность появиться на поле по ходу матча, выйдя со скамейки запасных.
Вчера, 21:37
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В четверг, 7 декабря, на Эстадио Мунисипаль Лос Аркос в рамках 1/32 финала кубка Испании сойдутся Ориуэла и Жирона.

Виктор Цыганков остался на скамейке запасных каталонского коллектива, а Артем Довбик, как и было объявлено ранее, пропустит данную встречу, оказавшись вне заявки.

Ориуэла: Аитор, Эрнандес, Мендинуэта, Мансано, К. Ортис, Санмарти, Букер, Камачо, Муньос, А. Ортис, Салинас.

Жирона: Фуидиас, Ромеро, Альмена, Бернардо, Валери, Кебе, Мартинес, Порту, Стуани, Торре, Хуанпе.

Запасные: Карлос, Мигель, Цыганков, Савио, Коуту, Монйонель, Альманса, Гарсия, Аранго.

Стартовый свисток поединка между Ориуэлой и Жироной прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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