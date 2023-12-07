Цыганков остался в запасе Жироны на кубковую игру против Ориуэлы
В четверг, 7 декабря, на Эстадио Мунисипаль Лос Аркос в рамках 1/32 финала кубка Испании сойдутся Ориуэла и Жирона.
Виктор Цыганков остался на скамейке запасных каталонского коллектива, а Артем Довбик, как и было объявлено ранее, пропустит данную встречу, оказавшись вне заявки.
Ориуэла: Аитор, Эрнандес, Мендинуэта, Мансано, К. Ортис, Санмарти, Букер, Камачо, Муньос, А. Ортис, Салинас.
Жирона: Фуидиас, Ромеро, Альмена, Бернардо, Валери, Кебе, Мартинес, Порту, Стуани, Торре, Хуанпе.
Запасные: Карлос, Мигель, Цыганков, Савио, Коуту, Монйонель, Альманса, Гарсия, Аранго.
Стартовый свисток поединка между Ориуэлой и Жироной прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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