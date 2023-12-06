Довбик пропустит ближайший матч Жироны в Кубке Испании

В четверг, 7 декабря, Жирона в рамках второго раунда Кубка Испании сыграет на выезде против Ориуэлы.

За день до матча была оглашена заявка каталонской команды на предстоящий поединок, в которой не оказалось украинского нападающего Артема Довбика. Причины отсутствия форварда пока не называются.

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В то же время в список попал еще один украинец - вингер Виктор Цыганков.

Источник: twitter.com/GironaFC

Отметим, матч Ориуэла - Жирона начнется в четверг в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Довбик провел в составе Жироны 15 поединков во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть ассистов. Цыганков сыграл в 14 матчах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик находится на втором месте в Ла Лиге по показателю xG.

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