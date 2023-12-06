iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик пропустит ближайший матч Жироны в Кубке Испании

Украинский форвард оказался вне заявки на предстоящий поединок.
Сегодня, 18:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 7 декабря, Жирона в рамках второго раунда Кубка Испании сыграет на выезде против Ориуэлы.

За день до матча была оглашена заявка каталонской команды на предстоящий поединок, в которой не оказалось украинского нападающего Артема Довбика. Причины отсутствия форварда пока не называются.

Читай также: Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне

В то же время в список попал еще один украинец - вингер Виктор Цыганков.

Источник: twitter.com/GironaFC

Отметим, матч Ориуэла - Жирона начнется в четверг в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Довбик провел в составе Жироны 15 поединков во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть ассистов. Цыганков сыграл в 14 матчах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик находится на втором месте в Ла Лиге по показателю xG.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне
Гол Яремчука помог Валенсии обыграть Аросу в Кубке Испании Гол Яремчука помог Валенсии обыграть Аросу в Кубке Испании
Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика Бавария следит за одноклубником Цыганкова и Довбика
"Не уверен в своем продукте": Уайлдер рассказал, кто препятствует его бою с Джошуа "Не уверен в своем продукте": Уайлдер рассказал, кто препятствует его бою с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс19:20
"Не уверен в своем продукте": Уайлдер рассказал, кто препятствует его бою с Джошуа
Европа18:45
Довбик пропустит ближайший матч Жироны в Кубке Испании
Украина18:18
Суперлига: Будивельник вынес Кривбасс, Днепр играет с БИПА
Европа18:16
Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале
Другие18:10
Женская сборная Украины уступила Чехии в первом матче основного раунда ЧМ-2023 по гандболу
Формула 118:04
Экс-пилот Формулы 1: Гонять в Формуле Е - все равно что заниматься сексом с надувной куклой
Европа17:49
Рома определилась с будущим Моуриньо
Украина17:48
Аутсайдер УПЛ распрощался с четырьмя игроками
НБА17:38
Во время матча Сакраменто - Новый Орлеан умер болельщик
Европа17:15
Челси заинтересован в услугах центрбэка лидера Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK