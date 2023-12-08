Гендир Интера высказался о продлении контракта с лидером клуба

Генеральный директор Интера Беппе Маротта рассказал о ходе переговоров с Лаутаро Мартинесом о продлении контракта.

По словам функционера, между сторонами есть взаимопонимание и аргентинец останется в клубе еще надолго.

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"Мы продвигаемся в переговорах о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом, он будет действителен в течение следующих 5 лет. Он любит Интер, и наши переговоры продвигаются хорошо", - сказал Маротта.

В текущем сезоне на счету Лаутаро 15 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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